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    Рэмзи не договорился с «Арсеналом» о контракте и, скорее всего, уйдет свободным агентом

    Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Аарон Рэмзи Футбол

    Переговоры «Арсенала» с полузащитником Аароном Рэмзи не увенчались успехом.

    Срок действующего контракта валлийца с «пушкарями» истекает следующим летом.

    BBC утверждает, что стороны согласовали новый четырехлетний договор, но в итоге клуб отозвал свое предложение.

    Рэмзи сможет покинуть «Арсенал» по завершении сезона на правах свободного агента. У 27-летнего футболиста есть право официально начать переговоры с другим клубом 1 января.

    В составе «Арсенала» хавбек выступает с 2008 года. Минувшим летом им интересовались «Ливерпуль» и «Челси».

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