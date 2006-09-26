Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вальверде о поражении от «Леганеса»: «Трудно объяснить, что произошло. Мы все несем ответственность»

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания Леганес Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Леганеса» в матче 6-го тура примеры (1:2).

    «Это сложный и неожиданный момент, но предстоящая игра в субботу важна.

    С помощью наших болельщиков мы должны справиться с этим», – сказал Вальверде.

    «Это футбол, и такое может случиться. Трудно объяснить, что произошло в игре, в которой вы все контролируете и проигрываете, пропустив два таких гола.

    «Леганес» сел глубоко в защиту, мы пытались вернуться в игру, но перед их воротами было большое скопление игроков.

    Я чувствую ответственность, как и другие. Мы все несем ответственность», – приводит слова тренера Sport.es.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться