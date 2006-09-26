Вальверде о поражении от «Леганеса»: «Трудно объяснить, что произошло. Мы все несем ответственность»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от в матче 6-го тура примеры (1:2).

«Это сложный и неожиданный момент, но предстоящая игра в субботу важна.

С помощью наших болельщиков мы должны справиться с этим», – сказал Вальверде.

«Это футбол, и такое может случиться. Трудно объяснить, что произошло в игре, в которой вы все контролируете и проигрываете, пропустив два таких гола.

сел глубоко в защиту, мы пытались вернуться в игру, но перед их воротами было большое скопление игроков.

Я чувствую ответственность, как и другие. Мы все несем ответственность», – приводит слова тренера Sport.es.