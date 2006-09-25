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    Флорентино Перес: «Однажды Роналду вернется в «Реал»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Альфредо Ди Стефано Флорентино Перес Футбол

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Криштиану Роналду однажды вернется в мадридский клуб.

    «Я бы с радостью обнял Криштиану, если бы мы встретились на церемонии ФИФА. Фанаты «Реала» очень гордятся тем, что Роналду выступал за наш клуб на протяжении девяти сезонов.

    Он достойный наследник Альфредо Ди Стефано, Криштиану является рекордсменом по количеству голов за «Реал», он навсегда останется в сердцах болельщиков, память о нем будет передаваться из поколения в поколение.

    Криштиану – один из тех, кто однажды вернется в «Реал», – сказал Перес.

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