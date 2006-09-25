Это’О о награде Модричу: «Это не влияет на то, что Месси – лучший игрок всех времен»

Форвард «Катара» Самюэль Это’О, выступавший ранее за «Барселону», заявил, что по-прежнему считает нападающего каталонцев лучшим футболистом всех времен, несмотря на признание хавбека Луки Модрича игроком года ФИФА.

«Для нас Лео всегда будет лучшим футболистом мира всех времен.

Люди вынуждены выбирать и выбрали тех трех игроков, кто хорошо проявил себя в этом году. Но для меня и других это не влияет на тот факт, что Лео – лучший игрок мира всех времен», – сказал Это’О.

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