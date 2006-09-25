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    Это’О о награде Модричу: «Это не влияет на то, что Месси – лучший игрок всех времен»

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    Форвард «Катара» Самюэль Это’О, выступавший ранее за «Барселону», заявил, что по-прежнему считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен, несмотря на признание хавбека «Реала» Луки Модрича игроком года ФИФА.

    «Для нас Лео всегда будет лучшим футболистом мира всех времен.

    Люди вынуждены выбирать и выбрали тех трех игроков, кто хорошо проявил себя в этом году. Но для меня и других это не влияет на тот факт, что Лео – лучший игрок мира всех времен», – сказал Это’О.

    Месси – 5-й в голосовании за награду лучшему игроку ФИФА. Его обошли Салах и Мбаппе

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