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    Хавьер Рибальта: «Академия «Зенита» на одном уровне с «Ювентусом» и «МЮ»

    Теги Зенит премьер-лига Россия детский футбол Спорт-Экспресс Хавьер Рибальта Футбол

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта поделился мнением об академии клуба.

    «У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Очень горжусь, что у «Зенита» есть такая академия.

    Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Я работал в «Ювентусе» и «МЮ» – конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибальта.

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