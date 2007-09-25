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    Черчесов на первое место поставил Роналду, Акинфеев – Мбаппе

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    ФИФА представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока года.

    Награду получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных.

    Капитан сборной России Игорь Акинфеев на первое место поставил форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, на второе – Луку Модрича («Реал» / Хорватия), на третье – Мохамеда Салаха («Ливерпуль» / Египет).

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на первое место поставил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на второе – Модрича, на третье – Антуана Гризманна («Атлетико» / Франция).

    Конец эпохи Месси и Роналду. Модрич взял премию The Best

     

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