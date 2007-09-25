Черчесов на первое место поставил Роналду, Акинфеев – Мбаппе

представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока года.

Награду получил полузащитник и сборной Хорватии Лука Модрич. В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных.

Капитан сборной России Игорь Акинфеев на первое место поставил форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, на второе – Луку Модрича («Реал» / Хорватия), на третье – Мохамеда Салаха ( / Египет).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на первое место поставил нападающего и сборной Португалии Криштиану Роналду, на второе – Модрича, на третье – Антуана Гризманна («Атлетико» / Франция).

Конец эпохи Месси и Роналду. Модрич взял премию The Best