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    Лука Модрич: «Уверен, у Роналду и Салаха еще будет возможность побороться за эту награду»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Сборная Хорватии по футболу ФИФА Лука Модрич ЧМ-2018 Мохамед Салах The Best Футбол

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями после получения награды лучшему игроку года ФИФА.

    «Это огромная честь и прекрасное чувство стоять здесь с этим невероятным трофеем. В первую очередь я хотел бы поздравить Мохамеда и Криштиану за сезон, который они провели. Уверен, у вас еще будет возможность побороться за этот трофей.

    Это не только моя награда. Она также принадлежит моим партнерам по «Реалу» и сборной Хорватии. Я бы не получил ее без своих тренеров. Без своей семьи я не был бы тем игроком, которым являюсь.

    Спасибо моим болельщикам за потрясающую поддержку и любовь. Это много значит для меня. Спасибо всем, кто голосовал за меня.

    Хочу еще выделить моего кумира и бывшего капитана сборной Хорватии Звонимира Бобана. Он очень вдохновлял меня, а та команда вселила в нас уверенность, что мы можем чего-то добиться на ЧМ-2018 в России.

    Эта награда говорит о том, что все мы можем стать лучшими благодаря кропотливой работе и стремлению. Все мечты сбываются», – сказал Модрич.

    Конец эпохи Месси и Роналду. Модрич взял премию The Best

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