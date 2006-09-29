Установи приложение Winline по этой ссылке, получи 1000 рублей без условий. Это лучшее предложение на рынке

Букмекерская компания Winline обновила мобильные приложения для iOS и Android. Особенностью последнего релиза стала возможность получения бесплатного пари на 1000 рублей.

Предложение Winline уникально тем, что позволяет получить 1000 рублей сразу после установки приложения, до внесения депозита на счет. Помимо этого, игрок получает не только бесплатную ставку, но и приветственный бонус на первый депозит.

В приложении Winline, помимо пари на различные виды спорта, доступны более 100 бесплатных видеотрансляций каждый день.