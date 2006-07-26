Media Direction Group: Акинфеев – самый сексуальный игрок сборной России. Смолов больше не лидер

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обошел форварда «Краснодара» Федора Смолова в списке самых сексуальных футболистов сборной России.
Такие данные приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Media Direction Group.
Акинфеева после окончания ЧМ-2018 назвали самым сексуальным игроком сборной 19% опрошенных, второе место занял защитник Марио Фернандес (13%), Смолов же остался на третьем месте (12%).
До старта чемпионата мира самым сексуальным большинство респондентов назвали именно Смолова. Акинфеев тогда занял второе место.