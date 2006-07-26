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    Media Direction Group: Акинфеев – самый сексуальный игрок сборной России. Смолов больше не лидер

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Федор Смолов Сборная России по футболу рейтинги светская хроника ЧМ-2018 Краснодар Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обошел форварда «Краснодара» Федора Смолова в списке самых сексуальных футболистов сборной России.

    Такие данные приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Media Direction Group.

    Акинфеева после окончания ЧМ-2018 назвали самым сексуальным игроком сборной 19% опрошенных, второе место занял защитник Марио Фернандес (13%), Смолов же остался на третьем месте (12%).

    До старта чемпионата мира самым сексуальным большинство респондентов назвали именно Смолова. Акинфеев тогда занял второе место.

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