🔥 Александр Головин переходит в «Монако». Самое время скачать приложение французской Лиги 1 от Sports.ru

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин совсем скоро станет игроком французского «Монако». Это отличный повод скачать приложение «Лига 1» от Sports.ru и следить за выступлением нашего игрока!

УСТАНОВИТЬ «Лига 1» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «Лига 1» НА ANDROID

С приложением «Лига 1» от Sports.ru вы получаете:

– Новости о всех 20 клубах турнира.

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

– Блоги и материалы болельщиков о самом конкурентом турнире

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

УСТАНОВИТЬ «Лига 1» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «Лига 1» НА ANDROID