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    🔥 Александр Головин переходит в «Монако». Самое время скачать приложение французской Лиги 1 от Sports.ru

    Теги ЦСКА Монако Александр Головин мобильные приложения Футбол

    Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин совсем скоро станет игроком французского «Монако». Это отличный повод скачать приложение «Лига 1» от Sports.ru и следить за выступлением нашего игрока!

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    С приложением «Лига 1» от Sports.ru вы получаете:

    – Новости о всех 20 клубах турнира.

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о самом конкурентом турнире 

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

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