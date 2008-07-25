🔥 Александр Головин переходит в «Монако». Самое время скачать приложение французской Лиги 1 от Sports.ru

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин совсем скоро станет игроком французского «Монако». Это отличный повод скачать приложение «Лига 1» от Sports.ru и следить за выступлением нашего игрока!
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