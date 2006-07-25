Месси не попал в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Наших тоже нет

ФИФА обнародовала символическую сборную чемпионат мира по версии болельщиков.
Больше всего голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич (49% голосов среди полузащитников).
Представителей сборной России в символической сборной нет.
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 19% голосов среди игроков своей позиции);
Защитники: Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);
Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брюйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);
Нападающие: Харри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).