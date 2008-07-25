Моуринью о закрытии окна в АПЛ 9 августа: «Мы должны быть готовы к трансферным атакам других лиг»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал решение о закрытии летнего трансферного окна в чемпионате Англии 9 августа.

«С одной стороны, это правильно и справедливо – рынок закрывается перед началом сезона. Тренеры и клубы знают, на каких игроков им рассчитывать и что ничего нелепого не случится.

Раньше как было: в августе играешь против какого-нибудь футболиста, когда он в одной команде, а в сентябре он же играет против тебя уже в составе другой команды. Такая ситуация довольно странная.

С другой стороны, английские клубы должны быть готовы к трансферным атакам со стороны клубов из других ведущих лиг. Мы сильно рискуем. Ведь после 9 августа нельзя покупать, но можно продавать. Клубы должны это осознавать», – сказал Моуринью.