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    Моуринью о закрытии окна в АПЛ 9 августа: «Мы должны быть готовы к трансферным атакам других лиг»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия трансферы Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение о закрытии летнего трансферного окна в чемпионате Англии 9 августа.

    «С одной стороны, это правильно и справедливо – рынок закрывается перед началом сезона. Тренеры и клубы знают, на каких игроков им рассчитывать и что ничего нелепого не случится.

    Раньше как было: в августе играешь против какого-нибудь футболиста, когда он в одной команде, а в сентябре он же играет против тебя уже в составе другой команды. Такая ситуация довольно странная.

    С другой стороны, английские клубы должны быть готовы к трансферным атакам со стороны клубов из других ведущих лиг. Мы сильно рискуем. Ведь после 9 августа нельзя покупать, но можно продавать. Клубы должны это осознавать», – сказал Моуринью.

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