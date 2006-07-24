Мончи: «Президент «Ромы» хотел улучшить предложение по Малкому, но мы решили выйти из переговоров, когда они превратились в аукцион»

Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего Малкома.

«Нас полностью устраивала кандидатура Малкома, и наш клуб видел в нем хорошее усиление состава. Мы начали переговоры с «Бордо» и игроком через агента около недели назад. Вчера вечером мы пришли к соглашению между всеми сторонами сделки.

Мы согласовали все условия сделки и получили разрешение на то, чтобы игрок вылетел в Рим для прохождения медобследования. В тот момент мы были спокойны и уверены, что все под контролем.

Вскоре президент «Бордо» позвонил мне и сказал, что вокруг сделки ходит много слухов, поэтому будет лучше опубликовать официальное объявление. Я ответил, что нам бы этого не хотелось, поскольку есть определенные правила, но он настаивал. В итоге они опубликовали объявление, а затем то же самое сделали мы.

Примерно через час после объявления начали появляться сообщения об интересе «Барселоны». Это правда, что несколько дней назад мне было известно о том, что некоторые клубы, включая «Барселону», претендуют на Малкома. Поэтому мы постарались закрыть сделку как можно скорее. Я был сильно удивлен, когда один из агентов игрока позвонил мне и сказал, что «Бордо» отозвал разрешение на медобследование. Я позвонил во Францию — мне сказали, что » сделала свое предложение и оно лучше, чем у нас.

Глава «Бордо» попросил нас улучшить предложение, чтобы не упустить игрока. Я ему возразил, сказал, что у нас уже была достигнута договоренность, но он ответил, что никаких подписей не было, а без них сделка не может считаться закрытой. Я сообщил об этом нашему президенту, и он мне сказал, что нам нужно перебить предложение «Барселоны». Я выступил против, однако он настоял на своем.

Я сообщил президенту «Бордо» и агентам, что «Рома» готова перебить предложение «Барселоны». Их глава сказал мне, что нам нужно прислать официальные бумаги. К 23.00 мы сформировали официальное предложение. Агенты и президент «Бордо» сказали мне, что, если все будет согласовано, во вторник мы можем обменяться документами и игрок вновь получит разрешение отправиться на медобследование. И этим утром я поговорил с агентом Малкома Фернандо Гарсией, у которого была запланирована встреча с «Бордо» для того, чтобы подтвердить, что все улажено.

После той встречи мне неожиданно сообщили, что агенты и «Бордо» хотят получить новое предложение, поскольку «Барселона» не отступает от своих претензий. Я сказал им «хватит», потому что мы не хотим участвовать в аукционе. Мы только вчера улучшили предложение по воле нашего президента. Вот так все и закончилось. Мы проводим консультации внутри клуба, изучаем варианты и рассматриваем возможность обращения в суд. Это правда, что никаких подписей не было, но есть много переписок с агентами и их президентом, которые как минимум достойны оценки.

Что бы я сказал болельщикам? Мне очень жаль, что так произошло, но считаю, что мы полностью договорились с «Бордо», а затем даже улучшили предложение. Президент Паллотта решился предложить наилучшие условия, но когда переговоры превратились в аукцион, мы решили из них выйти. Если кто-то хочет перейти в «Рому», то это здорово, но если в конечном счете такого желания нет, то мы не хотим видеть у себя такого человека. Хочу заверить болельщиков, что мы продолжаем старательно работать, ищем игрока, который бы хотел перейти в «Рому» и не уступал Малкому, а то и превосходил его», – сказал Мончи.