«Локомотив» обязан выкупить Крыховяка за 12 млн евро, если он сыграет 10 матчей

Стали известны подробности арендного соглашения и «ПСЖ» по переходу полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Московский клуб должен выкупить польского футболиста, если он проведет 10 игр за «железнодорожников».

При этом заплатить нужно будет 12 миллионов евро, а не 10, как сообщалось ранее.

Напомним, Крыховяк перешел в из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 он играл в аренде за «Вест Бромвич» в английской премьер-лиге. «Дрозды» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.