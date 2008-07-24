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    «Локомотив» обязан выкупить Крыховяка за 12 млн евро, если он сыграет 10 матчей

    Теги Локомотив ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Гжегож Крыховяк Футбол

    Стали известны подробности арендного соглашения «Локомотива» и «ПСЖ» по переходу полузащитника Гжегожа Крыховяка.

    Московский клуб должен выкупить польского футболиста, если он проведет 10 игр за «железнодорожников».

    При этом заплатить нужно будет 12 миллионов евро, а не 10, как сообщалось ранее.

    Напомним, Крыховяк перешел в «ПСЖ» из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро.

    В сезоне-2017/18 он играл в аренде за «Вест Бромвич» в английской премьер-лиге. «Дрозды» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.

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