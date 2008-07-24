«Локомотив» обязан выкупить Крыховяка за 12 млн евро, если он сыграет 10 матчей

Стали известны подробности арендного соглашения «Локомотива» и «ПСЖ» по переходу полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Московский клуб должен выкупить польского футболиста, если он проведет 10 игр за «железнодорожников».
При этом заплатить нужно будет 12 миллионов евро, а не 10, как сообщалось ранее.
Напомним, Крыховяк перешел в «ПСЖ» из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро.
В сезоне-2017/18 он играл в аренде за «Вест Бромвич» в английской премьер-лиге. «Дрозды» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.