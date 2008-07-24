Букмекеры: «Зенит» – главный претендент на победу в РПЛ

Букмекерская компания Winline открыла линию на победителя нового сезона РПЛ.

Главным претендентом, по версии букмекера, является питерский «Зенит», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.60.

Следом идут «Спартак» и ЦСКА с коэффициентами 3.50 и 5.25 соответственно.

Победа «Локомотива» идет за 6.50. Топ-5 замыкает «Краснодар» – коэффициент 12.00.

Наименьшие шансы на победу, по мнению букмекера, у «Енисея». Поставив на него, можно увеличить банк в 1000 раз.

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