Букмекеры: «Зенит» – главный претендент на победу в РПЛ

Букмекерская компания Winline открыла линию на победителя нового сезона РПЛ.
Главным претендентом, по версии букмекера, является питерский «Зенит», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.60.
Следом идут «Спартак» и ЦСКА с коэффициентами 3.50 и 5.25 соответственно.
Победа «Локомотива» идет за 6.50. Топ-5 замыкает «Краснодар» – коэффициент 12.00.
Наименьшие шансы на победу, по мнению букмекера, у «Енисея». Поставив на него, можно увеличить банк в 1000 раз.
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