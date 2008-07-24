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    Букмекеры: «Зенит» – главный претендент на победу в РПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Енисей Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Футбол

    Букмекерская компания Winline открыла линию на победителя нового сезона РПЛ.

    Главным претендентом, по версии букмекера, является питерский «Зенит», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.60.

    Следом идут «Спартак» и ЦСКА с коэффициентами 3.50 и 5.25 соответственно.

    Победа «Локомотива» идет за 6.50. Топ-5 замыкает «Краснодар» – коэффициент 12.00.

    Наименьшие шансы на победу, по мнению букмекера, у «Енисея». Поставив на него, можно увеличить банк в 1000 раз.

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