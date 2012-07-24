Геннадий Орлов: «Дзюба сделал шаг навстречу Семаку – отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах форварда в «Зените» при новом главном тренере Сергее Семаке.

– Дзюба станет вожаком этого ?

– Так он и являлся вожаком до прихода Манчини! Даже при Халке имел свой голос, свое «я». Всегда был лидером раздевалки.

– Разговоры о его непростом характере в прошлом?

– У каждого талантливого человека характер – не сахар. Это нормально. Но к Дзюбе нужен подход. Ведь Божович и Непомнящий его поняли. А Манчини…

– Поймет ли его Семак?

– Я в этом даже не сомневаюсь! Ведь Дзюба уже сделал шажок навстречу тренеру и команде. Он же отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников, которые только сейчас присоединились к своим командам. Дзюба из уважения к Семаку поехал на сбор, отдохнув меньше недели! Понимаете? Это же жест.

– Хватит ли у него теперь сил на сезон?

– Для этого и работают в «Зените» врачи. Когда поправится Кокорин, Артему станет полегче. Вообще сейчас Дзюба пребывает в том же психологическом состоянии, что и на чемпионате мира. На таком подъеме он и начнет сезон.