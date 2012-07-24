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    Геннадий Орлов: «Дзюба сделал шаг навстречу Семаку – отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников»

    Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах форварда Артема Дзюбы в «Зените» при новом главном тренере Сергее Семаке.

    – Дзюба станет вожаком этого «Зенита»?

    – Так он и являлся вожаком до прихода Манчини! Даже при Халке имел свой голос, свое «я». Всегда был лидером раздевалки.

    – Разговоры о его непростом характере в прошлом?

    – У каждого талантливого человека характер – не сахар. Это нормально. Но к Дзюбе нужен подход. Ведь Божович и Непомнящий его поняли. А Манчини…

    – Поймет ли его Семак?

    – Я в этом даже не сомневаюсь! Ведь Дзюба уже сделал шажок навстречу тренеру и команде. Он же отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников, которые только сейчас присоединились к своим командам. Дзюба из уважения к Семаку поехал на сбор, отдохнув меньше недели! Понимаете? Это же жест.

    – Хватит ли у него теперь сил на сезон?

    – Для этого и работают в «Зените» врачи. Когда поправится Кокорин, Артему станет полегче. Вообще сейчас Дзюба пребывает в том же психологическом состоянии, что и на чемпионате мира. На таком подъеме он и начнет сезон.

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