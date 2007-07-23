Габулов и еще 7 игроков могут покинуть «Брюгге»

Голкипер «Брюгге» может сменить клуб.

По информации Voetbal24, 34-летний россиянин вошел в число 8 игроков, которые уйдут из бельгийского клуба этим летом.

В список также вошли вратарь Гийом Убер, защитники Иван Томечак, Сауло Декарли, Александер Шольц, полузащитник Антони Лимбомбе, а также форварды и Абдулай Диаби.

В минувшем сезоне Габулов провел 9 матчей в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 17 мячей (в среднем – 1,89 за матч), один матч сыграл на ноль.

С Габуловым на поле одержал 2 победы, 4 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения.

Команда стала чемпионом Бельгии по итогам сезона. Габулов не был включен в заявку на вчерашний матч за Суперкубок Бельгии со «Стандардом» (2:1).