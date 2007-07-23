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    Габулов и еще 7 игроков могут покинуть «Брюгге»

    Теги Владимир Габулов Брюгге высшая лига Бельгия возможные трансферы Иван Томечак Антони Лимбомбе Сауло Декарли Абдулай Диаби Александер Шольц Уэсли Мораес Футбол

    Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов может сменить клуб.

    По информации Voetbal24, 34-летний россиянин вошел в число 8 игроков, которые уйдут из бельгийского клуба этим летом.

    В список также вошли вратарь Гийом Убер, защитники Иван Томечак, Сауло Декарли, Александер Шольц, полузащитник Антони Лимбомбе, а также форварды Уэсли Мораес и Абдулай Диаби.

    В минувшем сезоне Габулов провел 9 матчей в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 17 мячей (в среднем – 1,89 за матч), один матч сыграл на ноль.

    С Габуловым на поле «Брюгге» одержал 2 победы, 4 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения.

    Команда стала чемпионом Бельгии по итогам сезона. Габулов не был включен в заявку на вчерашний матч за Суперкубок Бельгии со «Стандардом» (2:1).

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