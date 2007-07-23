«Краснодар» увеличил предложение по защитнику «Бордо» Пабло до 12 млн евро

Защитник Пабло Насименто может продолжить карьеру в России.

В трансфере 27-летнего бразильца заинтересован «Краснодар», сообщает L’Equipe.

Изначально «быки» предложили за Пабло 8 миллионов евро, но французский клуб отверг это предложение.

увеличил сумму до 12 миллионов евро. По информации французского издания, «Бордо» намерен принять это предложение.

Пабло перешел в «Бордо» в 2015 году из бразильского «Понте Прета». В составе французской команды Пабло принял участие в 33 матчах, забил 1 гол, сделал 3 голевых паса и получил 6 желтых карточек.

В 2017 году Пабло играл на правах аренды за , с которым выиграл чемпионат Бразилии.

Подробную статистику выступлений футболиста смотрите здесь.