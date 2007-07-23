Прядкин об использовании VAR в РПЛ: «Оборудование дорогое. Если ФИФА оставит – хорошо»

Президент РПЛ Сергей Прядкин оценил вероятность введения в лиге системы видеопомощи арбитрам, которая использовалась на ЧМ-2018.

— Как оцените систему видеопомощи арбитрам (VAR)?

— Она оставила двоякое впечатление. Эту тему мы много обсуждали со специалистами даже в ходе игры нашей команды. Иногда не совсем понятно: мы видим, что футболист явно находится в положении «вне игры», ждем, когда боковому подтвердят, что он в офсайде. Проходит время, и только тогда он поднимает флажок. Это непонятно ни игрокам, ни тренерам.

Я думаю, VAR требует шлифовки, более детального рассмотрения вопроса, когда именно прибегать к просмотру повтора. К примеру, были ситуации, когда VAR надо было использовать, но арбитры почему-то отказывались.

Я небольшой знаток системы, хотя и изучал, как она действует. Мне кажется, что есть некоторое недопонимание и у специалистов, и у болельщиков. С другой стороны, это огромное подспорье судьям, особенно в спорных эпизодах: взятие ворот, рука, карточка.

Это достаточно дорогое оборудование. ФИФА его снимает после турнира. У нас же есть несколько клубов, в частности, «Краснодар», которые в тестовом режиме используют у себя эту систему. Думаю, со временем мы попробуем ее ввести, потому что спорных эпизодов бывает очень много, но я, сидя на трибуне, вижу, что у болельщиков и некоторых специалистов оценка неоднозначная.

— То есть ФИФА полностью забирает оборудование?

— Оно очень дорогое. Если оставят — хорошо, мы его будем использовать, но пока окончательного решения нет. Мнения у людей по поводу системы разные. Знаю, что руководство УЕФА очень настороженно относится к VAR.