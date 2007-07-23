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    Флорентино Перес: «Реал» усиливает процесс поиска молодых талантов, которые однажды захотят стать лучшими в мире»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес Футбол

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о новой трансферной политике клуба.

    «Мы прекрасно осознаем, что футбольный ландшафт изменился самым сногсшибательным образом и что мы должны принять новую реальность и адаптироваться к ней.

    Мы также не должны забывать о том, насколько важна для основной команды молодежка, которая, как известно, является одним из ключевых элементов нашей идентичности.

    Как я уже говорил несколько дней назад, мы укрепим команду великолепными игроками. Мы подписали Одриосолу и Винисиуса. Мы будем всецело доверять молодым талантам, которые однажды захотят стать лучшими в мире. Вот почему «Реал» усиливает процесс поиска молодых игроков», – сказал Перес.

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