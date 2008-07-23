Жозе Моуринью: «Сейчас «МЮ» – группа игроков из разных команд. Пока не можем играть лучше»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Сан-Хосе» (0:0) в товарищеском матче.

«Это была, по сути, очередная тренировка. Пока нас нельзя назвать командой. Мы группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды, юниоры и так далее. Сейчас у нас нет команды, чтобы играть лучше.

Тяжело, когда десять игроков основы отсутствуют. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это и нелегко. Странная ситуация, поэтому мотивация в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться», – сказал Моуринью.