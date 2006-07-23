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    Хорхе Кампос: «С такой инфраструктурой в России можно провести еще один ЧМ»

    Теги ЧМ-2018 Хорхе Кампос Футбол

    Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос поделился мнением об организации ЧМ-2018.

    — Не буду оригинальным, если скажу, что очень и очень впечатлен организацией ЧМ-2018 и гостеприимством россиян. Все прошло на высшем уровне. Причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах.

    Россия показала себя футбольной страной — чувствовалось, что прошедший месяц люди жили футболом. Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу.

    — В ближайшее время?

    — Почему бы и нет. В ближайшие 20 лет.

    — Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре. Как думаете, это тоже будет грандиозный праздник?

    — Не сомневаюсь. Катар — очень богатая страна, которая давно готовится к ЧМ. Думаю, они сильно удивят в хорошем смысле футбольное и мировое сообщество. К тому же ЧМ пройдет зимой, что придаст ему определенную изюминку. Ведь звезды мирового футбола будут не такими измученными после длинного сезона, а, наоборот, в оптимальной форме. Уверен, зрелищность ЧМ-2022 будет запредельной.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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