Хорхе Кампос: «С такой инфраструктурой в России можно провести еще один ЧМ»

Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос поделился мнением об организации .

— Не буду оригинальным, если скажу, что очень и очень впечатлен организацией ЧМ-2018 и гостеприимством россиян. Все прошло на высшем уровне. Причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах.

Россия показала себя футбольной страной — чувствовалось, что прошедший месяц люди жили футболом. Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу.

— В ближайшее время?

— Почему бы и нет. В ближайшие 20 лет.

— Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре. Как думаете, это тоже будет грандиозный праздник?

— Не сомневаюсь. Катар — очень богатая страна, которая давно готовится к ЧМ. Думаю, они сильно удивят в хорошем смысле футбольное и мировое сообщество. К тому же ЧМ пройдет зимой, что придаст ему определенную изюминку. Ведь звезды мирового футбола будут не такими измученными после длинного сезона, а, наоборот, в оптимальной форме. Уверен, зрелищность ЧМ-2022 будет запредельной.