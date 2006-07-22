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    «Ротор» арендовал стадион «Волгоград-Арена» на 11 матчей за 26 млн рублей

    Теги бизнес Олимп-ФНЛ Ротор Волгоград-Арена ТАСС Футбол

    «Ротор» взял «Волгоград-Арену» в аренду у компании ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которая является владельцем стадиона. Информация о заказе размещена в пятницу на сайте госзакупок.

    Клуб заплатит за 11 матчей и предыгровых тренировок 26 миллионов 19 тысяч 992,46 рубля.

    Договор между «Ротором» и собственником стадиона рассчитан до 31 декабря 2018 года.

    На каждую игру клуб будет заключать дополнительный договор на оказание услуг по обеспечению безопасности, общественного порядка и пропускного режима на стадионе.

    Стоимость услуг контролеров-распорядителей по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении одного футбольного матча обойдутся клубу в 1 миллион 420 тысяч рублей.

    В общей сложности проведение одного матча на «Волгоград-Арене» обойдется клубу более чем в 4 миллиона рублей.

    «Ротор» выступает в ФНЛ. 45-тысячный стадион «Волгоград-Арена» построен между Мамаевым курганом и правым берегом Волги к ЧМ-2018.

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