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    Виталий Мутко: «Березуцкие – лицо нашего футбола. Надеюсь, мы найдем для них правильное применение»

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Виталий Мутко премьер-лига Россия Футбол

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что завершившие игровую карьеру Василий и Алексей Березуцкие продолжат деятельность в футбольной сфере

    «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм.

    Хочу поблагодарить их за огромный вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе и мы найдем для них правильное применение.

    Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», – сказал Мутко.

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