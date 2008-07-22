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    Содержание «Ростов-Арены» обойдется федеральной казне около 300 млн рублей в год

    Теги Ростов премьер-лига Россия бизнес Ростов-Арена стадионы Футбол

    На содержание «Ростов-Арены», где проходили матчи ЧМ-2018 и где будет проводить домашние игры «Ростов», выделят 330 миллионов рублей на один год.

    Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

    В эту сумму войдет стоимость обслуживания самого стадиона, уход за газоном и уборка. В настоящее время проводятся работы по адаптации арены под стандарты РФС.

    Вопрос с оплатой за содержание стадиона будут решать поэтапно. В 2019 году 100% расходов планируют покрыть за счет федерального бюджета. С 2020-го по 2023 год разницу между доходами от деятельности стадиона предполагается осуществлять в соотношении 95 к 5 процентам.

    При этом львиную долю составят средства федерального бюджета. Остальные 5% выделят из бюджета региона. Эта сумма будет равняться примерно 16,4 млн рублей.

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