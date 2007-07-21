Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» согласовал контракт с Канте. Трансфер оценивается в 110 млн евро, но сделке мешает ФФП

    Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Анхель Ди Мария Гжегож Крыховяк Альфонс Ареоля Хесе финансовый фэйр-плей Гонсалу Гедеш Нголо Канте Антеру Энрике Футбол

    «ПСЖ», «Реал» и «Барселона» заинтересованы в полузащитнике «Челси» Нголо Канте.

    Сумма возможного трансфера 27-летнего хавбека оценивается в 110 миллионов евро.

    Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике уже провел продуктивные переговоры с окружением игрока. Стороны согласовали условия контракта. Канте устраивает предложенная «ПСЖ» зарплата. В пользу перехода говорит и то, что французская команда в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, а «Челси» выступит в Лиге Европы.

    Однако трансферу мешают нормы финансового фэйр-плей. «ПСЖ» ранее выделил 402 миллиона евро, чтобы подписать нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. УЕФА пристально следит за тем, вписывается ли французский клуб в нормы финансового фэйр-плей.

    Чтобы купить Канте, «ПСЖ» может потребоваться продать вратаря Альфонса Ареоля, полузащитников Анхеля Ди Марию, Гонсалу Гедеша, Гжегожа Крыховяка и Хесе Родригеса. На этих игроков есть спрос на трансферном рынке.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться