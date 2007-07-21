«ПСЖ» согласовал контракт с Канте. Трансфер оценивается в 110 млн евро, но сделке мешает ФФП

«ПСЖ», «Реал» и заинтересованы в полузащитнике «Челси» Нголо Канте.

Сумма возможного трансфера 27-летнего хавбека оценивается в 110 миллионов евро.

Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике уже провел продуктивные переговоры с окружением игрока. Стороны согласовали условия контракта. Канте устраивает предложенная «ПСЖ» зарплата. В пользу перехода говорит и то, что французская команда в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, а выступит в Лиге Европы.

Однако трансферу мешают нормы финансового фэйр-плей. ранее выделил 402 миллиона евро, чтобы подписать нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. УЕФА пристально следит за тем, вписывается ли французский клуб в нормы финансового фэйр-плей.

Чтобы купить Канте, «ПСЖ» может потребоваться продать вратаря Альфонса Ареоля, полузащитников Анхеля Ди Марию, , Гжегожа Крыховяка и Хесе Родригеса. На этих игроков есть спрос на трансферном рынке.

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