Колобков попросил Путина ввести Fan ID в чемпионате России

В чемпионате России может быть введена система паспорта болельщика.

О внедрении системы в РПЛ президента РФ Владимира Путина попросил Министр спорта Павел Колобков.

«Были приняты беспрецедентные меры безопасности [на ], сюда входит и Fan ID (персонифицированная карта болельщика – прим. Sports.ru).

Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», – заявил Колобков.

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