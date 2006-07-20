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    Колобков попросил Путина ввести Fan ID в чемпионате России

    Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин ЧМ-2018 Павел Колобков политика ТАСС Футбол

    В чемпионате России может быть введена система паспорта болельщика.

    О внедрении системы в РПЛ президента РФ Владимира Путина попросил Министр спорта Павел Колобков.

    «Были приняты беспрецедентные меры безопасности [на ЧМ-2018], сюда входит и Fan ID (персонифицированная карта болельщика – прим. Sports.ru).

    Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», – заявил Колобков.

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