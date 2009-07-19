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    В Неаполе выпустили туалетную бумагу с Роналду в форме «Ювентуса»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Наполи Гонсало Игуаин фото Футбол

    Болельщики «Наполи» отреагировали на переход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», изобразив футболиста на рулонах туалетной бумаги.

    Это не первый такой случай. Ранее, в Неаполе уже продавали рулоны с эмблемой «Ювентуса», а также с портретом нападающего Гонсало Игуаина после его перехода из «Наполи» в туринский клуб.

    Роналду 10 июля подписал четырехлетний контракт с «Ювентусом». 

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