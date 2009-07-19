В Неаполе выпустили туалетную бумагу с Роналду в форме «Ювентуса»

Болельщики «Наполи» отреагировали на переход нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», изобразив футболиста на рулонах туалетной бумаги.
Это не первый такой случай. Ранее, в Неаполе уже продавали рулоны с эмблемой «Ювентуса», а также с портретом нападающего Гонсало Игуаина после его перехода из «Наполи» в туринский клуб.
Роналду 10 июля подписал четырехлетний контракт с «Ювентусом».
#Juve, #Napoli ‘accoglie’ #Ronaldo: spunta la carta igienica con la foto di #CR7 https://t.co/095BAa3fEL pic.twitter.com/vMFmHhtJcR— calciomercato.com (@cmdotcom) 19 июля 2018 г.