В Неаполе выпустили туалетную бумагу с Роналду в форме «Ювентуса»

Болельщики «Наполи» отреагировали на переход нападающего в «Ювентус», изобразив футболиста на рулонах туалетной бумаги.

Это не первый такой случай. Ранее, в Неаполе уже продавали рулоны с эмблемой , а также с портретом нападающего Гонсало Игуаина после его перехода из в туринский клуб.

Роналду 10 июля подписал четырехлетний контракт с «Ювентусом».