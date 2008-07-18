Обращение Далича к хорватским политикам – фейк. Его написал журналист

Открытое письмо, якобы написанное главным тренер сборной Хорватии Златко Даличем, оказалось фейком.

Ранее на неофициальной странице сборной Хорватии в фейсбук появилось обращение главного тренера хорватской сборной Златко Далича к фанатам, в котором он критикует политиков и говорит, что все призовые от ЧМ-2018 команда отдаст в благотворительный фонд.

На самом деле автором письма является журналист Игор Премужич.

«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту.

Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Златко Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст», – сказал Премужич.

Вот содержание письма Премужича, которое он написал от имени Златко Далича:

«Я пишу это из-за сложной ситуации в Хорватии. Сегодня Хорватия является самой бедной страной в Европейском союзе. Страной управляют люди, имеющие отношение к организованной преступности.

Миллионы людей уехали из Хорватии за последние 20 лет. Сегодня наши пенсионеры не могут удовлетворить базовые потребности, молодежь не может позволить себе обучение, система здравоохранения рушится, а коррумпированная судебная система защищает большие капиталы.

Я прошу политиков и представителей властей, которые довели людей до отчаяния, безнадеги и нищеты, держаться подальше от сборной Хорватии. Вас не рады в нашей раздевалке, мы не хотим фотографироваться и вести дела с вами.

В стране есть дети, которые никогда не видели моря, хотя Хорватия имеет более тысячи километров береговой линии. У нас есть дети, которым нечего есть, потому что их безработным родителям нечего приготовить на обед.

Вся команда пожертвует призовые от ЧМ-2018 в специальный фонд хорватским детям. Этот фонд профинансирует летние каникулы детей, которые никогда не видели Адриатического моря.

Хорватские дети получат возможность провести по крайней мере семь дней на хорватском побережье. Это меньшее, что мы можем сделать», – говорится в письме.

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