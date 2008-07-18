Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Самый конкурентный чемпионат Восточной Европы вернулся! Расписание матчей, статистика и новости ФНЛ – в приложении от Sports.ru

    Теги Химки ФНЛ Шинник Балтика Мордовия Сибирь СКА Хабаровск Авангард Курск Томь Ротор Факел Зенит-2 Тюмень Чертаново ФК Армавир Спартак-2 Краснодар-2 ФК Тамбов Луч Нижний Новгород мобильные приложения натив Сочи Футбол

    Футбольная Национальная Лига вернулась!

    Следить за новым сезоном удобнее всего со специальным турнирным приложением «ФНЛ+»!

    УСТАНОВИТЬ «ФНЛ» НА iPHONE/iPAD

    УСТАНОВИТЬ «ФНЛ» НА ANDROID

    С приложением «ФНЛ» от Sports.ru вы получаете:

    – Новости о всех 20 клубах турнира.

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о самом конкурентом турнире 

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

    УСТАНОВИТЬ «ФНЛ» НА iPHONE/iPAD

    УСТАНОВИТЬ «ФНЛ» НА ANDROID

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться