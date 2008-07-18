Самый конкурентный чемпионат Восточной Европы вернулся! Расписание матчей, статистика и новости ФНЛ – в приложении от Sports.ru

Футбольная Национальная Лига вернулась!

Следить за новым сезоном удобнее всего со специальным турнирным приложением «ФНЛ+»!

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С приложением «ФНЛ» от Sports.ru вы получаете:

– Новости о всех 20 клубах турнира.

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

– Блоги и материалы болельщиков о самом конкурентом турнире

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

УСТАНОВИТЬ «ФНЛ» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «ФНЛ» НА ANDROID