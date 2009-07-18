«Барселона» отчиталась о рекордном доходе в 914 млн евро за сезон-2017/18

Совет директоров «Барселоны» подвел итоги сезона-2017/18.
За сезон-2017/18 «Барселона» получила рекордный доход за всю историю клуба, а именно – 914 млн евро. Расходы составили 882 млн евро.
Операционная прибыль составила 32 млн евро, а чистая прибыль – 13 млн евро после уплаты налогов. Показатель EBITDA находится на уровне 177 миллионов евро.
Члены совета директоров положительно оценили баланс за год и в соответствии с стратегическим планом к 2021 году доход «Барселоны» сотавит 1 млрд евро.
Напомним, что предыдущий рекорд «Барселоны» по доходу был установлен в прошлом году – 708 млн евро.
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