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    «Барселона» отчиталась о рекордном доходе в 914 млн евро за сезон-2017/18

    Теги Барселона примера Испания бизнес Футбол

    Совет директоров «Барселоны» подвел итоги сезона-2017/18.

    За сезон-2017/18 «Барселона» получила рекордный доход за всю историю клуба, а именно – 914 млн евро. Расходы составили 882 млн евро.

    Операционная прибыль составила 32 млн евро, а чистая прибыль – 13 млн евро после уплаты налогов. Показатель EBITDA находится на уровне 177 миллионов евро.

    Члены совета директоров положительно оценили баланс за год и в соответствии с стратегическим планом к 2021 году доход «Барселоны» сотавит 1 млрд евро.

    Напомним, что предыдущий рекорд «Барселоны» по доходу был установлен в прошлом году – 708 млн евро. 

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