«Ростов» будет играть на «Ростов-Арене» в новом сезоне РФПЛ

Президент «Ростова» заявил, что домашние матчи команды будут проходить на «Ростов-Арене».

«В настоящее время достигнута договоренность об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба.

Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области.

Мы благодарим Василия Юрьевича [Голубева] за эту поддержку.

Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов», – заявил Арутюнянц.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может отказаться от аренды нового стадиона из-за высокой цены.