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    «Ростов» будет играть на «Ростов-Арене» в новом сезоне РФПЛ

    Теги Ростов премьер-лига Россия Ростов-Арена Арташес Арутюнянц Футбол

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что домашние матчи команды будут проходить на «Ростов-Арене».

    «В настоящее время достигнута договоренность об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба.

    Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области.

    Мы благодарим Василия Юрьевича [Голубева] за эту поддержку.

    Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов», – заявил Арутюнянц.

    Ранее сообщалось, что «Ростов» может отказаться от аренды нового стадиона из-за высокой цены.

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