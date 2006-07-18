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    Тибо Куртуа: «Выключил трансляцию финала ЧМ-2018 на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы празднуют победу»

    Теги Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу ЧМ-2018 Тибо Куртуа Футбол

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа признался, что не смотрел окончание трансляции финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией (4:2).

    «Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы празднуют победу. 

    Когда мои приятели сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор.

    Это большая честь. Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире», – сказал Куртуа.

    Сборная Бельгии уступила Франции (0:1) в 1/2 финала ЧМ-2018. Бельгийская команда заняла 3-е место на турнире, обыграв Англию (2:0) в малом финале.

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