Тибо Куртуа: «Выключил трансляцию финала ЧМ-2018 на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы празднуют победу»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа признался, что не смотрел окончание трансляции финала между Францией и Хорватией (4:2).

«Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы празднуют победу.

Когда мои приятели сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор.

Это большая честь. Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире», – сказал Куртуа.

уступила Франции (0:1) в 1/2 финала ЧМ-2018. Бельгийская команда заняла 3-е место на турнире, обыграв Англию (2:0) в малом финале.