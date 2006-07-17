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    «Лион» хочет перехватить Баделя у «Зенита»

    Теги Зенит Лион Милан Фиорентина премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Бадель Футбол

    Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель попал в сферу интересов «Лиона».

    По информации La Gazzetta dello Sport, французский клуб готов побороться за игрока с «Зенитом» и «Миланом».

    Бадель в настоящий момент находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Фиорентина».

    Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел подписать контракт с хорватом до финала ЧМ-2018, но игрок, по всей видимости, решил рассмотреть другие предложения.

    В свою очередь, представители «Милана» уже провели встречу с агентом футболиста.

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