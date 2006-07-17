«Лион» хочет перехватить Баделя у «Зенита»

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель попал в сферу интересов .

По информации La Gazzetta dello Sport, французский клуб готов побороться за игрока с и «Миланом».

Бадель в настоящий момент находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел подписать контракт с хорватом до финала , но игрок, по всей видимости, решил рассмотреть другие предложения.

В свою очередь, представители «Милана» уже провели встречу с агентом футболиста.