«Зенит» может заплатить за Кадара 8 млн евро

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время может стать игроком «Зенита».
Как сообщает венгерский портал Nemzeti Sport Online, питерцы заплатят за 28-летнего защитника сборной Венгрии около 8 миллионов евро.
Также сообщается, что клубы очень близки к сделке.
Кадар перешел в киевский клуб в феврале 2017 года из польского «Леха». Ранее он выступал за английские «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд».
Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2020 года.
Кадар сыграл 47 матчей за сборную Венгрии и забил 1 гол. Его основная позиция – центральный защитник, но также он может сыграть на позиции левого защитника.