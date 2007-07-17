«Зенит» может заплатить за Кадара 8 млн евро

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время может стать игроком .

Как сообщает венгерский портал Nemzeti Sport Online, питерцы заплатят за 28-летнего защитника сборной Венгрии около 8 миллионов евро.

Также сообщается, что клубы очень близки к сделке.

Кадар перешел в киевский клуб в феврале 2017 года из польского «Леха». Ранее он выступал за английские и «Хаддерсфилд».

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2020 года.

Кадар сыграл 47 матчей за сборную Венгрии и забил 1 гол. Его основная позиция – центральный защитник, но также он может сыграть на позиции левого защитника.