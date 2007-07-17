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    «Зенит» может заплатить за Кадара 8 млн евро

    Теги Зенит премьер-лига Украина Динамо Киев премьер-лига Россия возможные трансферы Тамаш Кадар Футбол

    Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

    Как сообщает венгерский портал Nemzeti Sport Online, питерцы заплатят за 28-летнего защитника сборной Венгрии около 8 миллионов евро.

    Также сообщается, что клубы очень близки к сделке. 

    Кадар перешел в киевский клуб в феврале 2017 года из польского «Леха». Ранее он выступал за английские «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд». 

    Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2020 года.

    Кадар сыграл 47 матчей за сборную Венгрии и забил 1 гол. Его основная позиция – центральный защитник, но также он может сыграть на позиции левого защитника.

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