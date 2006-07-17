Бэйл решил остаться в «Реале» после беседы с Лопетеги

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл принял решение остаться в мадридском клубе.

По информации The Telegraph, хавбек в понедельник провел беседу с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Испанский специалист заверил Бэйла, что тот будет играть большую роль в команде после ухода в «Ювентус» нападающего Криштиану Роналду.

Лопетеги рассказал, что он поклонник таланта валлийца и рассчитывает на него в новом сезоне как на одного из ключевых игроков команды.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «Реал» из-за недовольства своим положением и малым количеством игрового времени в прошедшем сезоне.

Интерес к игроку проявлял «Манчестер Юнайтед».