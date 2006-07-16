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    Мбаппе пожертвует призовые за ЧМ-2018 на благотворительность. Это примерно 470 тысяч евро

    Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу ЧМ-2018 Килиан Мбаппе Футбол

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные за ЧМ-2018 в благотворительный фонд.

    19-летний форвард решил перечислить все свои доходы от турнира на счет организации, предоставляющей бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

    По информации L’Equipe, за каждый проведенный матч на ЧМ-2018 Мбаппе получал по 20 тысяч евро.

    Плюс ему полагались бонусы за голы. В семи встречах форвард «ПСЖ» забил четыре мяча. 

    Общая сумма призовых Мбаппе за турнир составит около 470 тысяч евро.

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