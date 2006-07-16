Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные за ЧМ-2018 в благотворительный фонд.

19-летний форвард решил перечислить все свои доходы от турнира на счет организации, предоставляющей бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

По информации L’Equipe, за каждый проведенный матч на ЧМ-2018 Мбаппе получал по 20 тысяч евро.

Плюс ему полагались бонусы за голы. В семи встречах форвард забил четыре мяча.

Общая сумма призовых Мбаппе за турнир составит около 470 тысяч евро.