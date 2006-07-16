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    Лука Модрич: «Игроки сборной Хорватии были удивлены работой арбитра»

    Теги Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Лука Модрич ЧМ-2018 Нестор Питана Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Франции (2:4) в финале ЧМ-2018

    «Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии.

    Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают. Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи VAR. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра. Перед первым голом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет. Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать «камбэки».

    Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно», – сказал Модрич. 

    Главным судьей матча был аргентинец Нестор Питана. 

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