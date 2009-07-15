Виталий Мутко: «Чемпионат мира удался»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги .

«Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить – это мнение людей, побывавших в нашей стране.

Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником.

Люди в восторге от пребывания в России, это результат труда миллионов людей, может и незаметных на первый взгляд, – служб безопасности, волонтеров, стюардов, транспортных служб.

Замечательно отработали все города, мы приобрели бесценный опыт. Это – общий успех», – сказал Мутко.