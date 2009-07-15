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    Виталий Мутко: «Чемпионат мира удался»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2018 ТАСС Футбол

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги ЧМ-2018.

    «Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить – это мнение людей, побывавших в нашей стране.

    Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником.

    Люди в восторге от пребывания в России, это результат труда миллионов людей, может и незаметных на первый взгляд, – служб безопасности, волонтеров, стюардов, транспортных служб.

    Замечательно отработали все города, мы приобрели бесценный опыт. Это – общий успех», – сказал Мутко.

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