Президент Хорватии: «Спасибо России за сердечный прием, вы прекрасные хозяева»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила россиян за прием во время .

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию.

Давайте радоваться вместе. Спасибо, Россия!» – сказала Грабар-Китарович.

Финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве.