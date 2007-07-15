Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент Хорватии: «Спасибо России за сердечный прием, вы прекрасные хозяева»

    Теги Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу болельщики ЧМ-2018 политика Футбол

    Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила россиян за прием во время ЧМ-2018

    «Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию.

    Давайте радоваться вместе. Спасибо, Россия!» – сказала Грабар-Китарович.

    Финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве.

    Создай свой клуб и обыграй Моуринью

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться