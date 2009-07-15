Marca: «ПСЖ» не хочет продавать Рабьо в «Барсу»

«ПСЖ» не планирует продавать хавбека Андриена Рабьо, на которого претендует .

Руководство парижского клуба не намерено расставаться с 23-летним игроком и хочет предложить ему долгосрочный контракт после старта сезона.

Шансы «Барсы» на успех по трансферу Рабьо полностью зависят от того, сможет ли хавбек оказать давление на .

Ранее Sport.es сообщал, что спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль летал в Париж, где встречался с мамой Рабьо, которая также является агентом игрока.

Сторонам удалось прийти к соглашению по условиям контракта французского хавбека. Зарплата Рабьо в «Барселоне» может составить 7 млн евро за сезон, срок контракта – 5 лет.