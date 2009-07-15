Marca: «ПСЖ» не хочет продавать Рабьо в «Барсу»

«ПСЖ» не планирует продавать хавбека Андриена Рабьо, на которого претендует «Барселона».
Руководство парижского клуба не намерено расставаться с 23-летним игроком и хочет предложить ему долгосрочный контракт после старта сезона.
Шансы «Барсы» на успех по трансферу Рабьо полностью зависят от того, сможет ли хавбек оказать давление на «ПСЖ».
Ранее Sport.es сообщал, что спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль летал в Париж, где встречался с мамой Рабьо, которая также является агентом игрока.
Сторонам удалось прийти к соглашению по условиям контракта французского хавбека. Зарплата Рабьо в «Барселоне» может составить 7 млн евро за сезон, срок контракта – 5 лет.