Рио Фердинанд: «В подходящей команде английского чемпионата Дзюба мог бы стать звездой»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда сборной России Артема Дзюбы.
– Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему.
Против него очень сложно играть, он физически силен, в играх за сборную был всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен.
Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду английского чемпионата, то мог бы стать там звездой. Какова его стоимость?
– Я думаю, 10 млн евро.
– Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба – хороший выбор для многих команд в Англии, – сказал Фердинанд.