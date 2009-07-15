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    Рио Фердинанд: «В подходящей команде английского чемпионата Дзюба мог бы стать звездой»

    Теги Зенит Артем Дзюба Рио Фердинанд премьер-лига Англия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Футбол

    Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда сборной России Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему.

    Против него очень сложно играть, он физически силен, в играх за сборную был всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен.

    Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду английского чемпионата, то мог бы стать там звездой. Какова его стоимость?

    – Я думаю, 10 млн евро.

    – Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба – хороший выбор для многих команд в Англии, – сказал Фердинанд.

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