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    Лопетеги хочет видеть в «Реале» форварда «Валенсии» Родриго

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    Нападающий «Валенсии» Родриго попал в сферу интересов «Реала».

    Главному тренеру мадридцев Хулену Лопетеги нравится игра 27-летнего форварда, он, в частности, включил Родриго в окончательную заявку сборной Испании на ЧМ-2018.

    Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани осведомлен об интересе к футболисту и требует у потенциальных покупателей 120 миллионов евро.

    Помимо «Реала», интерес к Родриго в свое время проявляли «Атлетико» и «Наполи».

    В минувшем сезоне на счету форварда 16 мячей и 6 голевых передач в 37 матчах чемпионата Испании.

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