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    Sports.ru открывает вакансию редактора соцсетей 🔥🥇

    Теги Sports.ru Футбол

    Вы фанатично любите спорт. Вы понимаете, что современное медиа – это не только унылый пересказ вчерашних событий, но и молниеносная живая реакция на них в режиме реального времени. Вы всегда мечтали работать, не выходя из дома, и часами залипали в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами. Если все это – правда, вам повезло: мы открываем вакансию редактора соцсетей.

    От вас:

    – Чувство юмора, нешаблонность и креатив.

    – Умение отделять виральный контент от проходного.

    – Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

    – Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.

    – Понимание алгоритмов ВК, твиттера, фейсбука и инстаграма.

    – Владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (инфографика, видеографика – да, мы делаем и такое).

    – Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.

    – Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

    Задачи:

    – Делать соцсети Sports.ru самыми мощными в рунете.

    – Делать спорт лучше.

    – Веселиться.

    От нас:

    – Работа мечты, классный коллектив и все такое.

    – Возможность работать на совокупную аудиторию в 4 млн подписчиков.

    – Индивидуальный график (только для лучших) и возможность работать удаленно.

    Если вы дочитали до конца и поняли, что не подходите, кликайте дальше (например, тут можно позалипать на автобусы клубов РПЛ).

    Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, какой опыт работы (он, кстати, не обязателен) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на social@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».

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