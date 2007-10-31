Sports.ru открывает вакансию редактора соцсетей 🔥🥇

Вы фанатично любите спорт. Вы понимаете, что современное медиа – это не только унылый пересказ вчерашних событий, но и молниеносная живая реакция на них в режиме реального времени. Вы всегда мечтали работать, не выходя из дома, и часами залипали в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами. Если все это – правда, вам повезло: мы открываем вакансию редактора соцсетей.

От вас:

– Чувство юмора, нешаблонность и креатив.

– Умение отделять виральный контент от проходного.

– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.

– Понимание алгоритмов ВК, твиттера, фейсбука и инстаграма.

– Владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (инфографика, видеографика – да, мы делаем и такое).

– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.

– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Задачи:

– Делать соцсети Sports.ru самыми мощными в рунете.

– Делать спорт лучше.

– Веселиться.

От нас:

– Работа мечты, классный коллектив и все такое.

– Возможность работать на совокупную аудиторию в 4 млн подписчиков.

– Индивидуальный график (только для лучших) и возможность работать удаленно.

Если вы дочитали до конца и поняли, что не подходите, кликайте дальше (например, тут можно позалипать на автобусы клубов РПЛ).

Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, какой опыт работы (он, кстати, не обязателен) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на social@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».