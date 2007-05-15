Стоцкий подписал 4-летний контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром».

Хавбек успешно прошел медобследование и подписал с клубом соглашение, действие которого истекает в июне 2022 года.

К своей новой команде Стоцкий присоединится 17 июня, когда стартует первый предсезонный сбор .

«Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь «Краснодару» добиться лучшего результата в клубной истории», – сказал Стоцкий после подписания контракта.

Фото: официальный сайт «Краснодара»