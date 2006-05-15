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    Маурицио Сарри: «Жаль, что «Наполи» проиграл скудетто «Ювентусу» в отеле, а не на поле»

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением, почему неаполитанцы уступили «Ювентусу» в гонке за скудетто.

    «В ту субботу во Флоренции [перед игрой с «Фиорентиной» 0:3] нам нужно было лечь спать пораньше. Команда получила психологический удар («Юве» одержал волевую победу над «Интером» 3:2 – прим. Sports.ru).

    Единственное, о чем жалею в этом сезоне, так это о том, что чемпионство мы проиграли в отеле, а не на поле. Команда оказалась чувствительной и в некотором роде уязвимой.

    Нам нужно работать, но и серии А – тоже. А так – спору нет, «Юве» оказался сильнее во всех отношениях», – сказал Сарри.

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