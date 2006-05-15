Иньеста выбирает между Китаем и Японией

Капитан «Барселоны» , который по окончании сезона покинет клуб, рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Я должен принять одно из самых важных решений в своей жизни. Есть два варианта – Китай и Япония – со своими нюансами. Мы должны все взвесить и принять наилучшее решение.

Надеюсь дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира», – сказал Иньеста.

Таким образом, 34-летний игрок отверг вероятность переезда в Катар или Австралию, о которой сообщалось ранее.