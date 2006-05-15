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    Иньеста выбирает между Китаем и Японией

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    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, который по окончании сезона покинет клуб, рассказал о вариантах продолжения карьеры.

    «Я должен принять одно из самых важных решений в своей жизни. Есть два варианта – Китай и Япония – со своими нюансами. Мы должны все взвесить и принять наилучшее решение.

    Надеюсь дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира», – сказал Иньеста.

    Таким образом, 34-летний игрок отверг вероятность переезда в Катар или Австралию, о которой сообщалось ранее.

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