Израильский клуб сменил название в честь Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля

Израильский футбольный клуб «Бейтар» сменил название в честь президента США Дональда Трампа.

Новое название клуба – «Бейтар Трамп Иерусалим».

Таким образом клуб из Иерусалима поблагодарил американского президента, который ранее выступил за то, чтобы признать город столицей Израиля.

«В течение 70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп не признал город вечной столицей Израиля. Президент Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и его столице. «Бейтар», один из самых известных символов города, благодарит президента США за его поддержку.

Президент и владелец клуба вместе с исполнительным директором решили добавить к названию команды имя американского президента, который принял историческое решение. Отныне клуб будет называться «Бейтар Трамп Иерусалим», – сказано в заявлении клуба.

«Бейтар» – шестикратный чемпион Израиля. В текущем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Израиля и завоевал путевку в Лигу Европы.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом.