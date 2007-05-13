Роберто Манчини: «Принял решение уйти «Зенита» три месяца назад. Это связано с семейными обстоятельствами»

Главный тренер Роберто Манчини прокомментировал победу над хабаровским СКА (6:0) в матче 30-го тура чемпионата России.

– Прежде всего хочу поблагодарить клуб за возможность потренировать команду.

Болельщики заслуживали большего, они вели себя фантастически и поддерживали нас всегда. Очень жаль, что не удалось выиграть чемпионат.

– Как вы оцените сезон? Вы ожидали, что чемпионат России окажется таким тяжелым?

– Я всегда стараюсь выкладываться до конца, пытаюсь добиться победы в любом матче.

На любой тренировке требую выкладки на 100 процентов. Учитывая это обстоятельство, любой чемпионат, который не заканчивается победой, – большое разочарование для меня.

Во многом я связываю неудачи с травмами Кокорина, Мамманы и Кузяева. Это случилось в очень важный для нас момент и повлекло спад в нашей игре.

Учитывая, что до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на победу в чемпионате, без этих травм наши шансы были бы существеннее.

– Желаем вам успехов в сборной Италии. Уйдет ли с вам Чинквини? Не хотите ли забрать с собой суперфункционера Фурсенко, который имеет хорошие связи в УЕФА и ФИФА?

– Уход из «Зенита» – моя личная инициатива. Во многом она связана с семейными обстоятельствами.

Это решение было принято около трех месяцев назад. Это никак не связано с другими клубами или сборными.

– Что бы вы посоветовали следующему тренеру «Зенита»? Что самое трудное для тренера из Европы, который приезжает в Россию?

– Я уверен, что следующим тренером «Зенита» станет очень талантливый тренер – в принципе, как и все предыдущие. «Зенит» – очень сильная команда.

При условии, что Маммана, Кокорин и Кузяев здоровы, эта команда точно достойна победы в РФПЛ и выхода минимум в полуфинал Лиги Европы. Эта команда точно готова выиграть РФПЛ в следующем сезоне.

– Решение объявить об уходе перед последним матчем – чья инициатива? Какой матч в «Зените» для вас стал лучшим, какой – худшим?

– У нас было довольно большое количество игр в сезоне. В 30 матчах чемпионата мы потерпели пять поражений.

Ни в одном из пяти случаев мы не заслуживали поражения. Победы мы точно заслуживали в четырех матчах, возможно, заслуживали ничьей в гостевом матче со «Спартаком», – сказал Манчини.