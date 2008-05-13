В «Зените» будет новый главный тренер! Узнайте его имя первыми с клубным приложением для iPhone и Android

Как стало сегодня известно, по окончании этого сезона итальянец Роберто Манчини покидает пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

Главной интригой летнего межсезонья в российском футболе становится имя нового главного тренера самого богатого клуба страны.

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